"Снайперская винтовка на быстрых колесах". Резников показал французский танк AMX-10: видео
Министр обороны Алексей Резников опубликовал видео с лёгкими танками французского производства AMX-10 в Украине. Их решили передать морской пехоте ВСУ.
"Украинские морские пехотинцы приветствуют свою новую кавалерию французского производства AMX-10! Мы вместе с нашими воинами покатались и договорились назвать АМХ-10 "снайперской винтовкой на быстрых колесах", – написал Резников.
Он поблагодарил руководство и народ Франции за предоставленную технику.
"Эти быстрые современные машины с мощной пушкой помогут нам в освобождении нашей территории. Вот так выглядят Свобода, Равенство и Братство", – написал министр.
Ukrainian Marines welcome their new French-made cavalry, the AMX-10s!— Oleksii Reznikov (@oleksiireznikov) April 18, 2023
We took it for a spin together with our warriors, and we agreed to call the AMX-10 the "sniper rifle on the fast wheels."
Thank you to my colleague @SebLecornu and to @EmmanuelMacron with whom I had a chance to… pic.twitter.com/Ip4m152kk0
- 16 марта французские боевые танки AMX-10 RC прибыли в Украину.
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