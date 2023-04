"Снайперская винтовка на быстрых колесах". Резников показал французский танк AMX-10: видео

Министр обороны Алексей Резников опубликовал видео с лёгкими танками французского производства AMX-10 в Украине. Их решили передать морской пехоте ВСУ.

"Украинские морские пехотинцы приветствуют свою новую кавалерию французского производства AMX-10! Мы вместе с нашими воинами покатались и договорились назвать АМХ-10 "снайперской винтовкой на быстрых колесах", – написал Резников.

Он поблагодарил руководство и народ Франции за предоставленную технику.

"Эти быстрые современные машины с мощной пушкой помогут нам в освобождении нашей территории. Вот так выглядят Свобода, Равенство и Братство", – написал министр.

