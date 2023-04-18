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"Снайперская винтовка на быстрых колесах". Резников показал французский танк AMX-10: видео

Цей матеріал також доступний українською
18.04.2023, 15:36
Скриншот с видео

Министр обороны Алексей Резников опубликовал видео с лёгкими танками французского производства AMX-10 в Украине. Их решили передать морской пехоте ВСУ.

"Украинские морские пехотинцы приветствуют свою новую кавалерию французского производства AMX-10! Мы вместе с нашими воинами покатались и договорились назвать АМХ-10 "снайперской винтовкой на быстрых колесах", – написал Резников.

Он поблагодарил руководство и народ Франции за предоставленную технику.

"Эти быстрые современные машины с мощной пушкой помогут нам в освобождении нашей территории. Вот так выглядят Свобода, Равенство и Братство", – написал министр.

  • 16 марта французские боевые танки AMX-10 RC прибыли в Украину.

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Вадим Ребрина
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Алексей Резников танк AMX-10 RC
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