В ближайшее время Украина получит от союзников почти 200 боевых машин пехоты – Bild

В ближайшее время Вооруженные Силы Украины получат от союзников почти 200 боевых машин пехоты. Об этом сообщает Bild.

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По информации издания, ВСУ скоро должны получить более 100 американских боевых машин пехоты M2 Bradley и 50 шведских БМП CV90, а также 40 французских легких танков AMX-10RC.

"Начинается обратный отсчет до Дня X. Дня, когда мощные украинские вооруженные силы, оснащенные современными западными системами вооружения, начнут отвоевывать свою страну у российских оккупантов", – говорится в статье.

19 января 2023 года сообщалось, что Швеция передаст Украине около 50 боевых машин пехоты CV90 и самоходные артиллерийские установки Archer.

27 февраля сообщалось, что первый батальон ВСУ завершил обучение по эксплуатации БМП М2 Bradley.

16 марта министр обороны Франции сообщил, что легкие боевые танки AMX-10 RC уже прибыли в Украину.

Наталія Медведєва

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