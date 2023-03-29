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В ближайшее время Украина получит от союзников почти 200 боевых машин пехоты – Bild

Цей матеріал також доступний українською
29.03.2023, 17:58
В ближайшее время Украина получит от союзников почти 200 боевых машин пехоты – Bild - Фото
БМП Bradley (фото - Пентагон)

В ближайшее время Вооруженные Силы Украины получат от союзников почти 200 боевых машин пехоты. Об этом сообщает Bild.

По информации издания, ВСУ скоро должны получить более 100 американских боевых машин пехоты M2 Bradley и 50 шведских БМП CV90, а также 40 французских легких танков AMX-10RC.

"Начинается обратный отсчет до Дня X. Дня, когда мощные украинские вооруженные силы, оснащенные современными западными системами вооружения, начнут отвоевывать свою страну у российских оккупантов", – говорится в статье.

  • 19 января 2023 года сообщалось, что Швеция передаст Украине около 50 боевых машин пехоты CV90 и самоходные артиллерийские установки Archer. 
  • 27 февраля сообщалось, что первый батальон ВСУ завершил обучение по эксплуатации БМП М2 Bradley.
  • 16 марта министр обороны Франции сообщил, что легкие боевые танки AMX-10 RC уже прибыли в Украину.
Наталія Медведєва
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