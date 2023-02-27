UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
Crypto
Вакансии
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Первый батальон ВСУ завершил обучение по эксплуатации БМП М2 Bradley – видео

27.02.2023, 17:47
Первый батальон ВСУ завершил обучение по эксплуатации БМП М2 Bradley – видео - Фото
Bradley едут в Украину (Фото: DVIDS)

Первый батальон военнослужащих Вооруженных Сил Украины завершил обучение по эксплуатации боевой машины пехоты М2 Bradley. Об этом сообщает Центр стратегических коммуникаций и информационной безопасности.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

Как отмечается, украинские военнослужащие обучались пользоваться американскими БМП на базе США в Германии.

Первый батальон закончил курс обучения.

Подчеркивается, что Bradley – мощные машины, создававшиеся с учетом противодействия в боях советской технике.

Читайте также: В Украину доставят более 60 боевых машин Bradley: видео погрузки

Наталія Медведєва
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
война бмп обучение Bradley
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
Менеджер з продажу реклами
Киев Ligamedia
Керівник відділу нативної реклами
Киев Ligamedia
Разместить вакансию

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 