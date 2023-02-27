Первый батальон ВСУ завершил обучение по эксплуатации БМП М2 Bradley – видео
27.02.2023, 17:47
Bradley едут в Украину (Фото: DVIDS)
Первый батальон военнослужащих Вооруженных Сил Украины завершил обучение по эксплуатации боевой машины пехоты М2 Bradley. Об этом сообщает Центр стратегических коммуникаций и информационной безопасности.
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Как отмечается, украинские военнослужащие обучались пользоваться американскими БМП на базе США в Германии.
Первый батальон закончил курс обучения.
Подчеркивается, что Bradley – мощные машины, создававшиеся с учетом противодействия в боях советской технике.
- В начале января сообщалось, что США должны поставить Украине около 50 Bradley M2 с 500 противотанковыми ракетами TOW. Это – тяжелая и основная БМП армии США, которую в Пентагоне называют "убийцей танков".
- Обучение военнослужащих ВСУ на американской БМП Bradley M2 началось в середине января.
- 30 января стало известно, что США отправили в Украину первую партию боевых Bradley – в ней 60 машин.
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