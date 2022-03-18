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СНБО предупреждает о возможном ударе российских оккупантов по городской больнице Днепра

Цей матеріал також доступний українською
18.03.2022, 20:36

Российские оккупанты могут ударить по городской больнице Днепра. Для создания "алиби" сегодня Минобороны РФ заявило, что якобы СБУ заминировала больницу для ее подрыва во время пролета над городом российского самолета. Об этом сообщает Центр противодействия дезинформации при СНБО.

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"Предостерегаем! Россияне начали активно использовать информационную тактику предварительного медийного озвучивания запланированных к атаке целей. Особенно это касается обстрелов объектов гражданской и критической инфраструктуры..." – сказано в сообщении.

В СНБО предупредили, что именно таким образом враг пытается создать для себя "алиби" и переложить вину за совершенные военные преступления на украинских защитников.

"Просим жителей Днепра быть особенно осмотрительными и осторожными!" – призвали в СНБО.

О какой именно больнице идет речь, в ведомстве не уточнили.

Вадим Ребрина
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Россия обстрел война больница днепр
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