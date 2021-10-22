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СНБО рекомендует Минобразования отправить школьников на дистанционку с 25 октября

Цей матеріал також доступний українською
22.10.2021, 20:29
СНБО рекомендует Минобразования отправить школьников на дистанционку с 25 октября - Фото
Алексей Данилов (Скриншот видео ФБ Офис президента)

Совет нацбезопасности и обороны рекомендует Министерству образования наряду со студентами отправить на дистанционное обучение также учащихся школ. Об этом по итогам заседания СНБО сообщил секретарь совета Алексей Данилов.

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Минобразования уже приняло решение рекомендовать заведениям профессионального передвысшего, высшего, последипломного образования всех форм собственности перевести учащихся на дистанционное обучение с 25 октября по 15 ноября.

Министр Сергей Шкарлет отметил, что обучение в школах со следующей недели будет организовано с учетом эпидемической ситуации в каждом отдельном регионе, сообщает пресс-служба Минобразования.

"Аппарат СНБО обращался в Министерство образования. Там принято решение о том, чтобы, начиная с понедельника, подавляющее большинство всех высших учебных заведений пошло на отдых, пошло на каникулы. Мы считаем, что нужно школьников с понедельника... они должны быть также отправлены на каникулы, может быть, за исключением детей, которые обучаются там с 1 по 4 класс", – отметил Данилов.

По его словам, соответствующие решения будет принимать Кабмины и ответственные органы.

Очевидно, секретарь СНБО оговорился, сказав о каникулах вместо дистанционного обучения.

В Минобразования напомнили, что 87% работников учреждений общего среднего образования получили минимум одну дозу вакцины от COVID-19.

  • 21 октября в Украине выявили 23 785 новых случаев инфицирования коронавирусом, 614 пациентов с COVID-19 умерли – это рекордные показатели с начала эпидемии. 
  • Данилов сказал сегодня, что количество людей, умирающих от коронавируса в Украине, может превысить 1000 человек в день. 

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Вадим Ребрина
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образование минобразования снбо коронавирус
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