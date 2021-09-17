СНБО внедрил систему мониторинга олигархов: она может работать с тайными документами

В аппарате Совета нацбезопасности и обороны разработали и ввели в эксплуатацию систему мониторинга олигархов. Об этом на брифинге по итогам сегодняшнего заседания СНБО сообщил секретарь совета Алексей Данилов.

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Указанная система, по словам Данилова, имеет третий (высший) класс сложности.

Она будет использоваться после принятия парламентом закона об олигархах.

"Она имеет три уровня работы: может работать с открытыми документами, с документами для служебного пользования, с документами, которые имеют гриф "тайно", – сказал Данилов.

По его словам, таких систем в Украине "почти не существует".

10 сентября спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков направил "законопроект об олигархах" в Венецианскую комиссию с просьбой об экспертном заключении. Он объяснил это тем, что к нему обратилась омбудсмен Людмила Денисова с предостережением о возможном нарушении прав человека в результате принятия этого законопроекта. Глава фракции СН Давид Арахамия заявлял, что фракция считает нецелесообразным отправлять законопроект в Венецианскую комиссию до его принятия во втором чтении.

Сегодня Комитет Рады по вопросам национальной безопасности рекомендовал парламенту принять законопроект в целом. Комитет учел только 13 правок из поданных 1271.

Вадим Ребрина

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