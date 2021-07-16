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К сентябрю будет готова система мониторинга олигархов – Данилов

Цей матеріал також доступний українською
16.07.2021, 19:09
К сентябрю будет готова система мониторинга олигархов – Данилов - Фото
Алексей Данилов (Фото: пресс-служба СНБО)

Президент Владимир Зеленский и Совет нацбезопасности и обороны поручили аппарату СНБО, Службе безопасности Украины, Антимонопольному комитету до 7 сентября подготовить проект системы мониторинга "относительно тех лиц, которых мы называем олигархами". Об этом на брифинге после заседания СНБО сообщил секретарь органа Алексей Данилов.

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"Система будет понятной, всем будет понятно, чего будет касаться этот мониторинг, что будет именно эта система мониторинга", – сказал Данилов.

По его словам, 7 сентября систему мониторинга представят общественности.

Вадим Ребрина
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снбо
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