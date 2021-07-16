К сентябрю будет готова система мониторинга олигархов – Данилов

Президент Владимир Зеленский и Совет нацбезопасности и обороны поручили аппарату СНБО, Службе безопасности Украины, Антимонопольному комитету до 7 сентября подготовить проект системы мониторинга "относительно тех лиц, которых мы называем олигархами". Об этом на брифинге после заседания СНБО сообщил секретарь органа Алексей Данилов.

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"Система будет понятной, всем будет понятно, чего будет касаться этот мониторинг, что будет именно эта система мониторинга", – сказал Данилов.

По его словам, 7 сентября систему мониторинга представят общественности.

2 июня, после более чем месячных обещаний, президент передал в Верховную Раду законопроект №5599, который должен закрепить в украинском законодательстве термин "олигарх" и определить, какие санкции могут грозить обладателям этого статуса. 17 июня Комитет по вопросам интеграции Украины в ЕС направил законопроект на доработку. Он, по мнению депутатов, не учитывает положения ряда европейских правовых актов.

1 июля парламент принял законопроект в первом чтении.

Вадим Ребрина

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