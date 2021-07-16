СНБО ввел санкции против еще девяти подсанкционных в США украинцев
Совет национальной безопасности и обороны ввел санкции против еще девяти граждан Украины, которые включены в санкционный список США. Об этом по итогам заседания 16 июля сообщил секретарь СНБО Алексей Данилов.
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Секретарь СНБО не назвал имен "новоиспеченных" фигурантов санкционного списка. Однако на уточняющий вопрос журналистки о том, есть ли среди этих девяти особ Александр Дубинский, Игорь Коломойский и Андрей Деркач, Данилов ответил отрицательно.
"Ни господина Деркача, ни господина Коломойского, ни господина Дубинского в этом списке в данное время нет. Что будет на следующих заседаниях – мы вас будем информировать", – сказал он.
При этом Данилов не смог перечислить фамилии девяти "новичков", но отметил, что обновленный список будет в свободном доступе, и все с ним смогут ознакомиться.
По его словам, сейчас санкции США распространены на 134 граждан Украины. Из них 130 человек находятся под санкциями Минфина США и четыре гражданина – под санкциями Госдепа. При этом четыре человека, которые включены в список санкций США, умерли. Таким образом, остается 126.
Против 100 из них СНБО уже ввел санкции ранее, и сегодня к ним добавилось еще девять. По остальной части списка, как утверждает Данилов, работа продолжается.
- 11 января 2021 года США ввели санкции против ряда украинцев, назвав их частью связанной с Россией сети влияния. Среди них – народные депутаты Андрей Деркач, Александр Дубинский и экс-дипломат Андрей Телиженко, сотрудничавший с адвокатом Дональда Трампа Руди Джулиани. 4 июня Данилов заявил, что всех украинцев, которые попали под санкции США, проверят в спецслужбах и Кабмине. 24 июня он анонсировал санкции против этих лиц. Помогать в этом должны были специалисты из США.
- В начале июля Данилов заявил, что СНБО ввел санкции против 100 граждан Украины, которые находятся под санкциями США.
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