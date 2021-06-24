Данилов анонсировал новые санкции – США помогут с их введением

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов заявил, что СНБО готовит новые санкции в отношении 134 лиц, против которых ввели санкционные ограничения Соединенные Штаты. К их числу относятся те, кто попал санкционные списки США за вмешательство в выборы, а также нарушил территориальную целостность Украины в 2014-ом. Об этом он сказал в эфире Украина 24.

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"29-го числа (июня – ред.) специалисты из США, которые непосредственно занимаются процедурой введения санкций США. Они прилетают сюда для того, чтобы провести с нами консультации. Провести с нами определенные процессы, о которых мы уже договорились", – заявил чиновник.

Данилов отметил, что 110 человек находятся под санкционными ограничениями в США за участие в захвате Россией Крыма, еще девять лиц попали под санкции США за вмешательство в американские выборы.

Кроме того, на заседании СНБО рассмотрят возможное введение санкций против граждан Украины, которые причастны к киберпреступлениям и подпадающих под "закон Магнитского" по решению США.

СПРАВКА. Российский юрист Сергей Магнитский работал консультантом в фирме, которая оказывала услуги фонду Hermitage Capital. Он объявил, что вскрыл масштабные хищения из российского бюджета. В 2008 году Магнитского арестовали по обвинению в помощи уклонению от уплаты налогов. Он скончался в СИЗО "Матросская тишина". Условия его содержания правозащитники назвали пыточными.

"По каждому отдельному человеку будет приниматься отдельное решение. И через определенный промежуток времени будет заседание СНБО, и по необходимости будет принято соответствующее решение в отношении этих людей о санкциях со стороны Украины. Кто это будет – мы фамилии не называем", – добавил секретарь СНБО.

Ранее Данилов уже говорил, что спецслужбы Украины проверят каждого из украинцев, против которых США ввели персональные санкции.

Станислав Стороженко

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