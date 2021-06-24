Данилов анонсировал новые санкции – США помогут с их введением
Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов заявил, что СНБО готовит новые санкции в отношении 134 лиц, против которых ввели санкционные ограничения Соединенные Штаты. К их числу относятся те, кто попал санкционные списки США за вмешательство в выборы, а также нарушил территориальную целостность Украины в 2014-ом. Об этом он сказал в эфире Украина 24.
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"29-го числа (июня – ред.) специалисты из США, которые непосредственно занимаются процедурой введения санкций США. Они прилетают сюда для того, чтобы провести с нами консультации. Провести с нами определенные процессы, о которых мы уже договорились", – заявил чиновник.
Данилов отметил, что 110 человек находятся под санкционными ограничениями в США за участие в захвате Россией Крыма, еще девять лиц попали под санкции США за вмешательство в американские выборы.
Кроме того, на заседании СНБО рассмотрят возможное введение санкций против граждан Украины, которые причастны к киберпреступлениям и подпадающих под "закон Магнитского" по решению США.
"По каждому отдельному человеку будет приниматься отдельное решение. И через определенный промежуток времени будет заседание СНБО, и по необходимости будет принято соответствующее решение в отношении этих людей о санкциях со стороны Украины. Кто это будет – мы фамилии не называем", – добавил секретарь СНБО.
Ранее Данилов уже говорил, что спецслужбы Украины проверят каждого из украинцев, против которых США ввели персональные санкции.
- В 2019-ом Министерство финансов США ввело санкции против 17 киберпреступников – среди них были украинцы.
- 11 января 2021 года США ввели санкции против депутата от Слуги народа Александра Дубинского и еще ряда украинцев за вмешательство в американские выборы. Ранее 10 сентября 2020-го санкционные ограничения были введены против народного депутата Андрея Деркача.
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- Сегодня президент Владимир Зеленский ввел в действие решение СНБО о применении персональных специальных экономических и других санкций против российских пропагандистов, боевиков ЧВК Вагнера, оккупантов в Крыму, депутатов Госдумы РФ, бизнесменов.
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