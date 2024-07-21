Снос исторической усадьбы Зеленских: прокуратура открыла дело

Фото: ОГП

Офис генерального прокурора открыл уголовное производство по сносу усадьбы Зеленских в Киеве, несмотря на арест.

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Действия людей, которые разрушали дом, прокуроры квалифицировали как уничтожение имущества, на которое наложен арест.

Также правоохранители расследуют факт проведения строительных работ вопреки наложенному запрету.

В офисе генпрокурора напомнили, что на здание по улице Конисского 22, в январе 2024 года в рамках уголовного производства был наложен арест с запретом пользования, распоряжения и отчуждения.

Тогда прокуроры ходатайствовали о наложении ареста поскольку этот участок входит в границы исторического ареала Киева, а на проведение строительных работ требуется разрешение Министерства культуры и информационной политики Украины.

Несмотря на это, в течение длительного времени там проводились строительные работы, без соответствующего согласования Минкульта. Поэтому, в связи с арестом здания, все работы должны были быть остановлены.

Однако 19 июля 2024 года неустановленные лица разрушили здание. Вечером под зданием Киевской городской государственной администрации около тысячи человек протестовали после несанкционированного сноса исторической усадьбы Зеленских.

Полиция открыла уголовное производство, правоохранители устанавливают обстоятельства сноса исторического здания.

Городские власти назвали снос "дерзким и циничным самоуправством". Департамент охраны культурного наследия изучает все возможные законные шаги и меры реагирования.

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