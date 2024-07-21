Знесення історичної садиби Зеленських: прокуратура відкрила справу

Фото: ОГП

Офіс генерального прокурора розпочав кримінальне провадження щодо знесення садиби Зеленських у Києві, попри її арешт.

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Дії людей, які руйнували будинок, прокурори кваліфікували як знищення майна, на яке накладено арешт.

Також правоохоронці розслідують факт проведення будівельних робіт всупереч накладеній забороні.

В офісі генпрокурора нагадали, що на будівлю по вулиці Кониського 22, в січні 2024 року в межах кримінального провадження був накладений арешт із забороною користування, розпорядження та відчуження.

Тоді прокурори клопотали про накладення арешту оскільки ця ділянка входить до меж історичного ареалу Києва, а на проведення будівельних робіт потрібен дозвіл Міністерства культури та інформаційної політики України.

Попри це, протягом тривалого часу там проводились будівельні роботи, без відповідного погодження Мінкульту. Відтак, у зв’язку з арештом будівлі, усі роботи мали бути зупинені.

Однак, 19 липня 2024 року невстановлені особи зруйнували будинок. Ввечері під будівлею Київської міської державної адміністрації близько тисячі осіб протестували після несанкціонованого знесення історичної садиби Зеленських.

Поліція відкрила кримінальне провадження, правоохоронці встановлюють обставини знесення історичної будівлі.

Міська влада назвала знесення "зухвалим та цинічним самоуправством". Наразі Департамент охорони культурної спадщини вивчає всі можливі законні кроки та заходи реагування.

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