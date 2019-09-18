Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив

Снятие неприкосновенности: почти 90% за - опрос

Снятие неприкосновенности: почти 90% за - опрос - Фото
Верховная Рада (Фото: Андрей Гудзенко/LIGA.net)
18.09.2019, 12:54

Инициативы по реформе работы и структуры Рады очень популярны

Подавляющее большинство украинцев поддерживает инициативы президента Владимира Зеленского в отношении работы и структуры Верховной Рады. Об этом свидетельствуют данные опроса, проведенного Центром Разумкова.

Наибольшей популярностью пользуется решение об отмене неприкосновенности нардепов: его одобряют 89,6% опрошенных, против - только 4,8%.

Остальные инициативы президента по реформированию парламента также получили высокую оценку: 88,6% одобряют увольнение депутатов за прогулы, 87,4% - увольнение за кнопкодавство, 87% - сокращение количества депутатов с 450 до 300. Чуть ниже, но все равно высока поддержка закрепления в Конституции пропорциональной избирательной системы - 63,8%,- и введения права народа на законодательную инициативу - 70,9%.

Исследование проводилось социологической службой Центра Разумкова с 6 по 11 сентября 2019 года. Было опрошено 2018 респондентов во всех регионах Украины, кроме временно оккупированных территорий. Теоретическая ошибка не превышает 2,3%.

 Читайте также: Опрос. Сколько украинцев поддерживают популистов

Напишите нам
опрос неприкосновенность кнопкодавство центр Разумкова пропорциональная система
Комментарии
Последние новости
Популярное
Загрузка...
 