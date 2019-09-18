Снятие неприкосновенности: почти 90% за - опрос

Верховная Рада (Фото: Андрей Гудзенко/LIGA.net)

Подавляющее большинство украинцев поддерживает инициативы президента Владимира Зеленского в отношении работы и структуры Верховной Рады. Об этом свидетельствуют данные опроса, проведенного Центром Разумкова.

Наибольшей популярностью пользуется решение об отмене неприкосновенности нардепов: его одобряют 89,6% опрошенных, против - только 4,8%.

Остальные инициативы президента по реформированию парламента также получили высокую оценку: 88,6% одобряют увольнение депутатов за прогулы, 87,4% - увольнение за кнопкодавство, 87% - сокращение количества депутатов с 450 до 300. Чуть ниже, но все равно высока поддержка закрепления в Конституции пропорциональной избирательной системы - 63,8%,- и введения права народа на законодательную инициативу - 70,9%.

Исследование проводилось социологической службой Центра Разумкова с 6 по 11 сентября 2019 года. Было опрошено 2018 респондентов во всех регионах Украины, кроме временно оккупированных территорий. Теоретическая ошибка не превышает 2,3%.

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