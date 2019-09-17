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Кому украинцы не доверяют больше всего: опрос

Кому украинцы не доверяют больше всего: опрос - Фото
Иллюстративное фото (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)
17.09.2019, 12:00

Жители Украины не доверяют судебной системе и медиа из РФ

Аутсайдерами в рейтинге доверия государственным и общественным институциям оказались суд и СМИ страны-оккупанта России. Об этом сообщает Центр Разумкова.

Так, российской прессе не доверяют почти 80% респондентов. Наоборот, доверяют ей около 12%.

Почти также же показатель у судовой системы: служителям Фемиды не доверяют почти 72% украинцев, при этом доверяют 15,7%.

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Опрос проводился с 6 по 11 сентября 2019 года среди 2018 респондентов в возрасте от 18 лет во всех регионах Украины, за исключением Крыма и оккупированных территорий Донбасса. Теоретическая погрешность выборки не превышает 2,3%.

 Читайте также: Опрос. Сколько украинцев поддерживают популистов

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суд рейтинг украинцы сми опрос доверие социология центр Разумкова росСМИ
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