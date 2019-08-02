Сокращение расходов. ВСУ не закупят тренажеры для военных ПВО

ЗРК Бук (скриншот из видеозаписи)

Из-за сокращения расходов Минобороны Вооруженные Силы Украины вынуждены отказаться от закупки мультимедийных тренажеров для операторов зенитно-ракетных комплексов противовоздушной обороны Бук-М1 и С-300ПС. Об этом сообщит сайт военных новостей Ukrainian Military Pages.

38-й объединенный учебный центр Воздушных сил ВСУ (в/ч А0704, Васильков) собирался приобрести аппаратуру за 2,56 млн грн, чтобы готовить военнослужащих, способных работать с системами С-300ПС.

96-я зенитно-ракетная бригада (в/ч А2860, Даниловка) должна была закупить несколько тренажеров для операторов Бук-М1 на 8 млн грн. Сюда входят: комплекс самоходной огневой установки 9А310М1 (3,2 млн грн), пункт боевого управления 9С470М1 (2,125 млн грн), станция обнаружения целей 9С18М1 (532 000 грн), а также комплекс моделирования боевой обстановки и единого информационного пространства для обучения расчетов дивизиона (2,137 млн грн).

Были опубликованы протоколы заседания тендерного комитета об отмене всех торгов по этой аппаратуре.

В июле 2019 года разведку ВСУ в Донбассе усилили новейшим радиопеленгатором (фото), а на днях передали в войска новую партию танков.

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