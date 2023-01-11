Соледар удерживают ВСУ, стоят на позициях до последнего, город не окружен — журналист

Вооруженные Силы Украины продолжают удерживать Соледар под натиском российских оккупантов и террористов ЧВК Вагнера — окружения города нет. Об этом сообщил журналист Юрий Бутусов, который сейчас находится в городе.

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По его словам, украинские воины делают все возможное для удержания города и уничтожения противника — он отметил, что несколько десантников 46-й аэромобильной бригады получили обморожения из-за сражений на морозе на протяжении многих дней.

Бутусов заявил, что бойцы остаются на позициях до последнего, бригада сохраняет управляемость и мотивацию.

"Многие бойцы открыли или значительно увеличили на личном счете количество уничтоженных врагов, артиллерия на 105 мм орудиях работает очень точно. Командование уделяет большое внимание этому району. С каждым подразделением в этом районе есть связь — это главное для управления и взаимодействия", — написал он.

Позже журналист подчеркнул, что российские пропагандистские ресурсы распространяют дезинформацию насчет обстановки на фронте и заявил, что никакого окружения украинских войск в районе Соледара нет.

9 января в Минобороны сообщили, что россияне перебросили еще "вагнеровцев" в район Соледара и начали мощный штурм.

Британская разведка утверждает, что российские оккупанты продвинулись в Соледаре, но они вряд ли смогут взять Бахмут в ближайшее время.

Соледар, который находится севернее Бахмута, на сегодняшний день стал самой горячей точкой восточного фронта – за сутки россияне ударили по нему 86 раз и задействуют для штурма лучшие резервы "вагнеровцев", заявили в ВСУ.

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Дмитро Гриниченко

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