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Соледар удерживают ВСУ, стоят на позициях до последнего, город не окружен — журналист

Цей матеріал також доступний українською
11.01.2023, 00:03
Соледар удерживают ВСУ, стоят на позициях до последнего, город не окружен — журналист - Фото
Бойцы ВСУ (Фото: EPA)

Вооруженные Силы Украины продолжают удерживать Соледар под натиском российских оккупантов и террористов ЧВК Вагнера — окружения города нет. Об этом сообщил журналист Юрий Бутусов, который сейчас находится в городе. 

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По его словам, украинские воины делают все возможное для удержания города и уничтожения противника — он отметил, что несколько десантников 46-й аэромобильной бригады получили обморожения из-за сражений на морозе на протяжении многих дней.

Бутусов заявил, что бойцы остаются на позициях до последнего, бригада сохраняет управляемость и мотивацию. 

"Многие бойцы открыли или значительно увеличили на личном счете количество уничтоженных врагов, артиллерия на 105 мм орудиях работает очень точно. Командование уделяет большое внимание этому району. С каждым подразделением в этом районе есть связь — это главное для управления и взаимодействия", — написал он.

Позже журналист подчеркнул, что российские пропагандистские ресурсы распространяют дезинформацию насчет обстановки на фронте и заявил, что никакого окружения украинских войск в районе Соледара нет. 

Читайте также: Соль для Пригожина. Зачем Россия бросает все силы на Соледар и есть ли угроза окружения

Дмитро Гриниченко
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