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"Солидарны с НАТО". Украина осудила режим Асада и РФ за убийство турецких солдат

"Солидарны с НАТО". Украина осудила режим Асада и РФ за убийство турецких солдат - Фото
Турецкие войска в Сирии (Фото: ЕРА)
28.02.2020, 13:48

Украина обеспокоена эскалацией ситуации в Сирии

Украина высказала свою солидарность с позицией НАТО и осудила действия режима президента Сирии Башара Асада и России, в результате которых погибли турецкие солдаты. Об этом говорится в заявлении МИД Украины.

"Солидаризируемся с позицией НАТО и мирового сообщества, которая призывает к немедленному прекращению насилия и выполнения предварительно достигнутых договоренностей в рамках урегулирования сирийского вопроса", - говорится в заявлении. Украина выразила соболезнования турецкой стороне, потерявшей военных.

Смотрите видео: Турция показала с воздуха, как бомбит технику и людей Асада в Идлибе

 

Шилин Михаил
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Россия Сирия башар асад Турция Идлиб
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