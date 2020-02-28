"Солидарны с НАТО". Украина осудила режим Асада и РФ за убийство турецких солдат

Турецкие войска в Сирии (Фото: ЕРА)

Украина высказала свою солидарность с позицией НАТО и осудила действия режима президента Сирии Башара Асада и России, в результате которых погибли турецкие солдаты. Об этом говорится в заявлении МИД Украины.

"Солидаризируемся с позицией НАТО и мирового сообщества, которая призывает к немедленному прекращению насилия и выполнения предварительно достигнутых договоренностей в рамках урегулирования сирийского вопроса", - говорится в заявлении. Украина выразила соболезнования турецкой стороне, потерявшей военных.

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