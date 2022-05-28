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Сообщал о позициях ВСУ: Харьковская СБУ задержала "казачьего полковника" за работу на РФ

Цей матеріал також доступний українською
28.05.2022, 17:35
Сообщал о позициях ВСУ: Харьковская СБУ задержала
Фото - Управление СБ Украины в Харьковской области

В Харьковской области задержан "полковник" неформальной казачьей организации, которого подозревают в сотрудничестве с Россией и государственной измене.

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Управление СБУ в Харьковской области сообщило о разоблачении и задержании гражданина Украины, который, по данным следствия, мог работать на спецслужбы России.

По данным следствия, задержанный входил в состав "пророссийской неофициальной казачьей организации" и через Telegram передавал данные о перемещениях и местах дислокации ВСУ.

Ему сообщено о подозрении по статье УК о государственной измене, суд избрал для него меру пресечения в виде содержания под стражей на 60 суток без права внесения залога.

Фото – Управління СБ України в Харківській області

Фото – Управління СБ України в Харківській області
Сергей Бережной
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