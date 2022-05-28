Сообщал о позициях ВСУ: Харьковская СБУ задержала "казачьего полковника" за работу на РФ

В Харьковской области задержан "полковник" неформальной казачьей организации, которого подозревают в сотрудничестве с Россией и государственной измене.

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Управление СБУ в Харьковской области сообщило о разоблачении и задержании гражданина Украины, который, по данным следствия, мог работать на спецслужбы России.

По данным следствия, задержанный входил в состав "пророссийской неофициальной казачьей организации" и через Telegram передавал данные о перемещениях и местах дислокации ВСУ.

Ему сообщено о подозрении по статье УК о государственной измене, суд избрал для него меру пресечения в виде содержания под стражей на 60 суток без права внесения залога.

27 мая сообщалось, что СБУ Львовской области задержала подозреваемого в работе на спецслужбы России и наведение ракет на объекты на территории области.

Сергей Бережной

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