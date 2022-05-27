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СБУ поймала пособника россиян на Львовщине – наводил на военные и инфраструктурные объекты

Цей матеріал також доступний українською
27.05.2022, 15:26
СБУ поймала пособника россиян на Львовщине – наводил на военные и инфраструктурные объекты - Фото
Пожар во Львове после попадания ракеты (Фото - Львівська ОВА)

СБУ Львовской области задержала подозреваемого в работе на спецслужбы России и наведение ракет на объекты на территории области. Об этом сообщает Telegram Львовской ОВА.

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По данным СБУ, задержанный передавал вражеским спецслужбам информацию о результатах ракетных обстрелов во Львове, собирал данные и сообщал о возможности нанесения ударов по объектам критической и оборонной инфраструктуры.

В сообщении цитируется фрагмент переписки подозреваемого с кураторами:  "скажите, что надо еще посмотреть? Если необходимо, я с утра могу сходить и сфотографировать".

СБУ считает, что задержанный собирал и передавал россиянам информацию о расположении подразделений ВСУ, Нацгвардии и блокпостов теробороны. 

Ему сообщено о подозрении в совершении преступления по статье УК о государственной измене, суд избрал для него меру пресечения в виде содержания под стражей без возможности внесения залога.

Сергей Бережной
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