СБУ поймала пособника россиян на Львовщине – наводил на военные и инфраструктурные объекты

СБУ Львовской области задержала подозреваемого в работе на спецслужбы России и наведение ракет на объекты на территории области. Об этом сообщает Telegram Львовской ОВА.

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По данным СБУ, задержанный передавал вражеским спецслужбам информацию о результатах ракетных обстрелов во Львове, собирал данные и сообщал о возможности нанесения ударов по объектам критической и оборонной инфраструктуры.

В сообщении цитируется фрагмент переписки подозреваемого с кураторами: "скажите, что надо еще посмотреть? Если необходимо, я с утра могу сходить и сфотографировать".

СБУ считает, что задержанный собирал и передавал россиянам информацию о расположении подразделений ВСУ, Нацгвардии и блокпостов теробороны.

Ему сообщено о подозрении в совершении преступления по статье УК о государственной измене, суд избрал для него меру пресечения в виде содержания под стражей без возможности внесения залога.

В ночь с 16 на 17 мая в результате ночного ракетного удара по Львовской области была повреждена железнодорожная инфраструктура.

Сергей Бережной

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