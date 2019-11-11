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Социолог рассказал, как проводился резонансный опрос на Донбассе

Социолог рассказал, как проводился резонансный опрос на Донбассе - Фото
Олег Синаюк (скриншот с видео)
11.11.2019, 19:22

По словам директора New Image Merketing Group, сотрудники компании для проведения опроса выезжали на временно оккупированную территорию

Директор New Image Merketing Group Олег Синаюк рассказал, как формировалась выборка и проводился опрос на неподконтрольных Украине территориях Донбасса. Синаюк рассказал об этом в эфире hromadske.

По словам Синаюка, выборка формировалась следующим образом: данные по количеству населения за 2014 год (на основе переписи 2001 года) минус число людей, выехавших с Донбасса, то есть внутренних переселенцев.

Синаюк говорит, что, действительно, у социологов нет данных о погибших, выехавших в РФ и т.д., однако все эти моменты, по его словам, были учтены в определении погрешности выборки.

"Если бы не эти моменты, погрешность выборки была бы как минимум вдвое меньше, чем она у нас получилась (погрешность в опросе составляет 3,2%, - ред.)", - пояснил он.

Также социолог отметил, что выборку по безработным/работающим не квотировали. Выборка строилась исключительно по возрасту, полу и типу населенного пункта (село/город).

Социологи в опросе использовали метод face-to-face на дому у респондентов по стандартизированной анкете. На оккупированные территории, по словам Синаюка, выезжали сотрудники New Image Merketing Group.

При этом он отметил, что сотрудники компании, приходя домой к местным жителям, использовали "определенную легенду". Какую именно, он ответить отказался, сославшись на необходимость обеспечить безопасность интервьюеров.

С оккупационными администрациями социологи при проведении исследования не сотрудничали, отметил Синаюк.

Заказчиком исследования выступил Украинский институт будущего, среди основателей которого - Юрий Романенко, Тарас Березовец, Антон Геращенко.

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Донбасс опрос социология Олег Синаюк New Image Merketing Group
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