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25.01.2019, 11:03

Социологи подсчитали процент сепаратистов в Закарпатье: опрос

Социологи подсчитали процент сепаратистов в Закарпатье: опрос - Фото
Фото: Евгений Пилипенко / LIGA.net

Социологи уверяют: закарпатцев, которые хотели бы выхода области из состава Украины, - ничтожное количество

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Подавляющее большинство жителей Закарпатье считает, что область должна быть в составе унитарной Украины — с нынешними или расширенными полномочиями. Это видно по результатам осенне-зимнего соцопроса, проведенного Фондом Демократические инициативы им. Кучерива и фирмой Юкрейниан социолоджи сервис при поддержке посольства Британии в Украине.

64% опрошенных закарпатцев не против жить в Украине с сохранением нынешнего статуса области, 17% – за то, чтобы расширить полномочия местной власти.

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Существование области в составе "федеративной страны" в статусе автономного округа поддерживают всего 3% опрошенных местных жителей, а выход Закарпатья из состава Украины — и того меньше: 1%.

При этом вариант "выйти из состава Украины и присоединиться к другой стране" не поддержал никто.

По мнению социологов, призывы к местной автономии и федерализации в регионе не прижились.

Однозначное предпочтение среди закарпатцев имеет общенациональная идентификация (60% опрошенных в первую очередь называют себя украинцами), тогда как локальную, региональную или национальную идентичность выбрал каждый третий (31%).

У закарпатцев, говорят аналитики, "довольно неоднозначные" взгляды на украинизацию в регионе.

Только 20% считают, что это будет способствовать объединению жителей разных национальностей. По мнению 31%, это может привести к острому межэтническому конфликту, а почти половина опрошенных - 49% - по этому поводу не имеет определенного мнения.

Закарпатцы в основном не видят угрозы в различных национальных движениях, пишет социологи. 51% опрошенных оценивают нынешнюю политику Венгрии в регионе дружественной помощью венгерскому меньшинству, и лишь 14% видят в этом подготовку к аннексии территорий.

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Угрозу в движении русинов видят 7% закарпатцев, зато 21% опрошенных считают, что оно направлено "на защиту самобытности русинов" и не представляет угрозы. Большинство опрошенных или ничего об этом не знает (33%), либо не имеет определенного мнения (38%).

Большей угрозой закарпатцы считают деятельность национал-радикалов: 6% оценивают ее как серьезную угрозу, еще 31% - как "определенную". Большинство или не видит никакой угрозы (31%), или не имеет определенного мнения (32%).

Абсолютное большинство опрошенных (82%) хотят видеть Украину в ЕС. Движение в Таможенный союз поддерживают лишь 0,4%. Менее 4% респондентов хотят, чтобы Украина никуда не входила.

Вступление в НАТО поддерживают 56%, внеблоковый статус - 14%, военный союз с РФ - только 0,2%. 30% не имеют определенного мнения относительно членства Украины в НАТО.Опрос проведен с 30 ноября по 10 декабря 2018 года в 6 городах и 15 селах Закарпатской области среди 500 украинцев. Погрешность не превышает 5,0%.

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Теги: Кучерива, сепаратизм, Венгрия, опрос, закарпатье, социология, деминициативы
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