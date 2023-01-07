Совбез ООН 13 января обсудит ситуацию в Украине

В Совбезе ООН 13 января пройдет заседание, на котором рассмотрят ситуацию в Украине в условиях полномасштабной агрессии России. Расписание заседаний СБ ООН опубликовано на сайте организации.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

Тема заседания – "Поддержание мира и безопасности Украины".

Постпред Польши в ООН Кшиштоф Щерский считает, что вопрос о том, завершится ли российская война против Украины и при каких условиях, будет определять, каким будет 2023 год.

Читайте также: Для ряда стран стало сюрпризом, что РФ незаконно занимает место в Совбезе ООН – Кулеба

Вадим Ребрина

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.