Совбез ООН 13 января обсудит ситуацию в Украине
07.01.2023, 19:34
Совбез ООН (фото - ЕРА)
В Совбезе ООН 13 января пройдет заседание, на котором рассмотрят ситуацию в Украине в условиях полномасштабной агрессии России. Расписание заседаний СБ ООН опубликовано на сайте организации.
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Тема заседания – "Поддержание мира и безопасности Украины".
- Постпред Польши в ООН Кшиштоф Щерский считает, что вопрос о том, завершится ли российская война против Украины и при каких условиях, будет определять, каким будет 2023 год.
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