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Совбез ООН отклонил резолюцию РФ по "биолабораториям" в Украине. Поддержал только Китай

Цей матеріал також доступний українською
03.11.2022, 00:16
Совбез ООН отклонил резолюцию РФ по
Совбез ООН (фото - ЕРА)

Совет безопасности ООН отклонил попытку России создать комиссию для расследования ее необоснованных утверждений о том, что Украина и США якобы ведут "военно-биологическую" деятельность, которая нарушает конвенцию о запрещении применения биологического оружия. Об этом сообщает The Washington Post.

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В среду, 2 ноября, Совбез ООН подавляющим большинством голосов отклонил просьбу РФ о расследовании "применения биологического оружия" Украиной.

Россия получила поддержку в голосовании только от Китая. США, Великобритания и Франция выступили против российской резолюции, а 10 других стран Совбеза воздержались.

На прошлой неделе Россия разослала членам Совета документ на 310 страниц, в котором утверждала, что "эта биологическая активность имеет место в Украине при поддержке Министерства обороны США".

Оксана Житнюк
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ООН война резолюция биологическое оружие совбез
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