Совбез ООН отклонил резолюцию РФ по "биолабораториям" в Украине. Поддержал только Китай

Совет безопасности ООН отклонил попытку России создать комиссию для расследования ее необоснованных утверждений о том, что Украина и США якобы ведут "военно-биологическую" деятельность, которая нарушает конвенцию о запрещении применения биологического оружия. Об этом сообщает The Washington Post.

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В среду, 2 ноября, Совбез ООН подавляющим большинством голосов отклонил просьбу РФ о расследовании "применения биологического оружия" Украиной.

Россия получила поддержку в голосовании только от Китая. США, Великобритания и Франция выступили против российской резолюции, а 10 других стран Совбеза воздержались.

На прошлой неделе Россия разослала членам Совета документ на 310 страниц, в котором утверждала, что "эта биологическая активность имеет место в Украине при поддержке Министерства обороны США".

Великобритании не нравится терпеть бред и теории заговора России, которыми она пытается засорить повестку дня Совбеза ООН, заявила британский представитель в ООН Барбара Вудворд.

26 октября ничем не закончился созванный РФ Совбез ООН по якобы "грязной бомбе" Украины. Только сумасшедшие верят России, заявил постпред Украины в ООН Сергей Кислица.

28 октября в ООН официально заявили, что не имеют доказательств наличия биологического оружия в Украине или каких-либо программ по разработке подобного оружия. Посол США Линда Томас-Гринфилд охарактеризовала встречу как "колоссальную трату времени".

Оксана Житнюк

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