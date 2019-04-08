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08.04.2019, 15:50

Совет Европы: Судебная реформа Украины отвечает нашим стандартам

Совет Европы: Судебная реформа Украины отвечает нашим стандартам - Фото
Фото: Pixabay

Судебная реформа, проведенная в Украине, соответствует стандартам Совета Европы, пишет Офис СЕ

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Судебная реформа в Украине соответствует стандартам Совета Европы. Об этом говорится в заключении СЕ, опубликованном на сайте Офиса СЕ в Украине.

СЕ в 2017-2018 годах исследовал новые конкурсные процедуры отбора и назначения судей, которые были введены в рамках судебной реформы в Украине. "Изменениями в законодательство учтено большое количество международных и европейских рекомендаций, изменения в целом соответствуют стандартам Совета Европы", - отмечается в документе.

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Внедренные изменения позволили вести конкурс в Верховный суд в атмосфере "чрезвычайно высокой публичности и прозрачности", отмечает СЕ.

Совет Европы подчеркивает, что реформа предусматривает проведение “качественных конкурсных процедур для отбора лучших кандидатов на должности судей в Украине".

В начале марта в Украине с двухдневным визитом пребывал заместитель госсекретаря США Дэвид Хейл. Он отметил, что Украина продвинулась в проведении судебной, энергетической и оборонной реформах.

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Теги: судебная реформа, ЕС
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