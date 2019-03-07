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07.03.2019, 12:35

США видят прогресс Украины в судебной, оборонной и энергореформах

США видят прогресс Украины в судебной, оборонной и энергореформах - Фото
Дэвид Хейл (фото - ЕРА)

Дэвид Хейл рассказал также, что встретился со многими кандидатами в президенты, потому как выборы-2019 станут "ключевым тестом для демократии" Украины

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Украина продвинулась в проведении судебной, энергетической и оборонной реформах. Как передает корреспондент LIGA.net, об этом заявил на пресс-конференции заместитель госсекретаря США Дэвид Хейл, который находится в Киеве с двухдневным визитом.

"...Но много еще нужно сделать. Мы полностью поддерживаем дальнейшее движение Украины по этому пути", - сказал он.

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Американский топ-дипломат также отметил, что президентские выборы 2019 года станут "ключевым тестом для демократии" в Украине. Гейл сообщил, что встретился уже со многими кандидатами в президенты.

"США поддерживают народ Украины в этом процессе, а не какого-то конкретного кандидата", - добавил он.

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Теги: судебная реформа, Госдепартамент США, дэвид хейл, оборонная реформа, энергетическая реформа
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