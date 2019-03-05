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05.03.2019, 09:18

В Украину едет заместитель госсекретаря США

В Украину едет заместитель госсекретаря США - Фото
Дэвид Хейл (фото - ЕРА)

Замгоссекретаря США по политическим вопросам обсудит с властями в Киеве широкий спектр тем от коррупции и прав человека до войны России против Украины

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Сегодня, 5 марта, в Киеве с официальным визитом прибудет заместитель главы Госдепартамента США по политическим вопросам Дэвид Хейл. Об этом сообщила пресс-служба американского внешнеполитического ведомства.

Представитель администрации США встретится сегодня, завтра и послезавтра с местными топ-чиновниками и политическими лидерами, "чтобы заверить в неизменной поддержке США суверенитета и территориальной целостности Украины и осудить продолжающуюся российскую агрессию в Украине, включая атаку 25 ноября в Керченском проливе".

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Вчера, 4 марта, президент США Дональд Трамп продлил на год санкции против России за ее действия в Украине.

Как уточнили в Госдепартаменте США, Хейл также поговорит с чиновниками и лидерами гражданского общества о предстоящих выборах президента Украины, антикоррупционных программах и на тему соблюдения прав человека.

Также замгоссекретаря возложит цветы у мемориала героев Небесной сотни.

Визит Хейла проходит на фоне коррупционных скандалов с хищениями в ОПК, фейковым донорством кандидатов в президенты и антикоррупционным "откатом" из-за решения КСУ о незаконном обогащении.

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Теги: коррупция, визит, Госдепартамент США, выборы, черное море, азовское море, керченский пролив, выборы-2019, дэвид хейл
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