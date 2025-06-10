Совет церквей отреагировал на повреждение Софии Киевской. Назвал РФ современными варварами

С начала полномасштабного вторжения Россия уничтожила и повредила 670 храмов и молитвенных домов

София Киевская (Фото: Depositphotos)

Всеукраинский Совет церквей и религиозных организаций назвал россиян современными варварами, реагируя на повреждение Софийского собора (София Киевская) в результате российского удара по Киеву. Об этом говорится в заявлении совета.

Там напомнили, что София Киевская – древнейший храм времен древнего Киевского государства – Руси-Украины. Храм построили в XI веке, причем строительство началось при Владимире Великом, крестившем Русь.

На стене этого храма уникальная молящаяся мозаика Богородицы – Оранты. На фресках собора изображены также частицы истории средневековой Европы, в частности там изображены жены королей тогдашней Европы, дочерей Ярослава Мудрого.

В заявлении отметили, что София Киевская входит в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Храм уцелел в XIII веке во время монголо-татарского нашествия, а при Иосифе Сталине его хотели снести. Кроме того, собор прошел через Вторую мировую войну и остался целым и невредимым.

"И только современные варвары из России, не имеющие ничего святого, нанесли удар, из-за которого София Киевская сегодня пострадала", – отметили там.

С начала полномасштабного вторжения Россия уничтожила и повредила 670 храмов и молитвенных домов, убила 60 священнослужителей разных церквей и религиозных организаций. Многие священники и пасторы были незаконно арестованы и находились в российском плену, напомнили в Совете церквей и религиозных организаций.

Главы украинских церквей и религиозных организаций призвали цивилизованный мир принять все меры, чтобы остановить варварство, которое творит Россия, нанося ракетно-дроновые удары по вековым святыням и храмам, беря в плен и преследуя христиан и других религиозных деятелей за их убеждения и веру.

Во время российской атаки в ночь на 10 июня получил повреждения Софийский собор.

Государственная служба Украины по этнополитике и свободе совести назвала удар по Софийскому собору в Киеве актом российского государственного вандализма и преступлением против мировой культуры.