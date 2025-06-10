Рада церков відреагувала на пошкодження Софії Київської. Назвала росіян сучасними варварами

Від початку повномасштабного вторгнення Росія знищила та пошкодила 670 храмів і молитовних домів

Софія Київська (Фото: Depositphotos)

Всеукраїнська Рада церков і релігійних організацій назвала росіян сучасними варварами, реагуючи на пошкодження Софійського собору (Софія Київська) внаслідок російського удару по Києву. Про це йдеться у заяві ради.

Там нагадали, що Софія Київська – це найдавніший храм часів давньої Київської держави – Руси-України. Храм побудували в XI столітті, причому будівництво почалося за Володимира Великого, який хрестив Русь.

На стіні цього храму унікальна мозаїка Богородиці, що молиться, – Оранти. На фресках собору зображені також частинки історії середньовічної Європи, зокрема там зображено дружин королів тогочасної Європи, доньок Ярослава Мудрого.

У заяві зазначили, що Софія Київська входить до списку Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО. Храм уцілів у XIII столітті під час монголо-татарської навали, а за Йосипа Сталіна його хотіли знести. Крім цього, собор пройшов через Другу світову війну і залишився цілим і неушкодженим.

"І тільки сучасні варвари з Росії, які не мають нічого святого, завдали удару, через який Софія Київська сьогодні постраждала", – зазначили там.

Від початку повномасштабного вторгнення Росія знищила та пошкодила 670 храмів і молитовних домів, вбила 60 священнослужителів різних церков і релігійних організацій. Багато священників та пасторів були незаконно заарештовані й перебували у російському полоні, нагадали в Раді церков і релігійних організацій.

Глави українських церков і релігійних організацій закликали цивілізований світ вжити всіх заходів, щоби зупинити варварство, яке творить Росія, завдаючи ракетно-дронових ударів по вікових святинях і храмах, беручи в полон і переслідуючи християн та інших релігійних діячів за їхні переконання і віру.

Під час російської атаки у ніч проти 10 червня зазнав пошкоджень Софійський собор.

Державна служба України з етнополітики та свободи совісті назвала удар по Софійському собору у Києві актом російського державного вандалізму та злочином проти світової культури.