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06.05.2019, 20:07

Советник Зеленского о новом командующем ООС: Почему именно сейчас

Советник Зеленского о новом командующем ООС: Почему именно сейчас - Фото
Иван Апаршин (скриншот видео)

Иван Апаршин говорит. что человек достойный, но почему он назначен после выборов президента - вопрос

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Советник избранного президента Владимира Зеленского по вопросам безопасности и обороны Иван Апаршин назвал новоназначенного командующего Объединенных сил Александра Сырского профессиональным военным, но вместе с тем выразил недоумение, почему его назначение состоялось именно сейчас. Об этом Апаршин сказал в комментарии Интерфакс-Украина.

"Это абсолютно нормальное назначение. Я знаю генерала Сырского, это достойный, профессиональный генерал и человек. У него есть соответствующее образование и опыт", -  сказал Апаршин.

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По его словам, в 2006 году о вместе с Сырским начали формировать Объединенное оперативное командование. Апаршин говорит, что лично предлагал Сырского на должность начальника штаба Объединенного оперативного командования

При этом Апаршин не понимает, почему смена командующего ООС была проведена после завершения президентских выборов.

"Почему именно сегодня, уже после того, как проиграл выборы - здесь есть вопросы. Вроде выборы завершились. Можно же это было сделать раньше", - сказал Апаршин.

Он отметил, что Сергей Наев, место которого занял Сырский, может занять должность в новом правительстве.

Сеугодня действующий президент Петр Порошенко назначил командующим операции объединенных сил в Донбассе вместо Сергея Наева генерал-лейтенанта Александра Сырского.

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Теги: Владимир Зеленский, командующий, иван апаршин, александр сырский
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