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Советнику министра обороны РФ сообщили о подозрении по делу об оккупации Крыма

27.05.2021, 14:42
Советнику министра обороны РФ сообщили о подозрении по делу об оккупации Крыма - Фото
Оккупация Крыма, 2014 год (Фото: Максим Шипенков/ЕРА)

Советнику министра обороны РФ сообщено о подозрении за ведение агрессивной войны против Украины и подстрекательстве к госизмене. Об этом сообщила пресс-служба Офиса генерального прокурора.

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В ОГП объяснили, что речь идет о блокировке в/ч Военно-морских сил Украины в начале оккупации Крыма в 2014 году.

По данным следствия, российский генерал-полковник, который сейчас занимает должность советника главы Минобороны РФ, в феврале-марте 2014 года подстрекал украинских морпехов и тероборону к госизмене, призывая перейти на сторону врага. При этом он угрожал украинским военным физической расправой и оружием, уточнили в прокуратуре.

Под его командованиесм в/ч А2272 1-го батальона морской пехоты ВМС ВСУ окружили бронетранспортерами и заблокировали. В Офисе генпрокурора отмечают, что это было "одно из самых боеспособных" украинских воинских подразделений, которое "могло бы дать отпор" вооруженной агрессии.

Фамилию подозреваемого в Офисе генпрокурора не называют.

Читайте также: Украина укрепляет полигон морской пехоты в "пустыне" у Крыма: детали

Оксана Житнюк
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