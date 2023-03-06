Совместная закупка боеприпасов для Украины. Министры ЕС соберутся для обсуждения

Министры обороны Евросоюза на этой неделе начнут обсуждать план совместной закупки боеприпасов для Украины, а утвердить его могут на саммите лидеров ЕС до конца месяца, сообщило агентство Reuters.

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Ханно Певкур, министр обороны Эстонии – страны, которая инициировала разработку плана, рассказал, что в среду министры соберутся на встречу в Стокгольме и попытаются найти политический консенсус относительно перехода на совместные закупки боеприпасов.

План, который обсудят министры обороны ЕС в Стокгольме, состоит из трех частей:

→ во-первых, странам-членам будет предложено немедленно передать Украине боеприпасы из собственных арсеналов в обмен на возмещение из Европейского фонда мира. ЕС готов выделить на это 1 млрд евро, хотя сумма остается предметом дискуссий.

→ вторая часть плана – это ускоренная процедура подписания контрактов с производителями 155-мм снарядов в странах Евросоюза и Норвегии. Заказы должны быть достаточно большими, чтобы промышленность была заинтересована в наращивании своих производственных мощностей. Сколько именно снарядов нужно заказать, тоже обсуждается. Эстония предлагала приобрести за полгода 1 млн снарядов на сумму 4 млрд евро.

→ третья часть предполагает использование денег Евросоюза, чтобы помочь европейским оружейным компаниям увеличить мощности и эффективность в длительной перспективе.

И хотя основные положения плана все еще остаются предметом дебатов, он может быть реализован достаточно быстро. По словам одного из собеседников агентства, уже к концу недели несколько стран ЕС намерены подписать так называемое проектное соглашение, а первые контракты будут согласованы примерно в конце апреля.

Чиновники Евросоюза пока сосредоточились на идее закупки артиллерийских снарядов, а не вооружения, потому что Украина определила их как особо насущную потребность. К тому же их проще производить, чем сложное оружие.

Если переговоры в Стокгольме пройдут успешно, министры иностранных дел и обороны могут согласовать план 20 марта, а лидеры ЕС – утвердить на саммите на той же неделе.

В феврале 2023 года Эстония предложила странам ЕС совместно инвестировать 4 млрд евро на закупку 1 млн боеприпасов для Украины.

Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель призвал страны ЕС поделиться с Украиной боеприпасами из своих арсеналов.

ЕС планирует резко увеличить производство боеприпасов, прежде всего для Украины: в Еврокомиссии озвучили план из трех компонентов.

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Андрій Водяний

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