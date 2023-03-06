UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Совместная закупка боеприпасов для Украины. Министры ЕС соберутся для обсуждения

Цей матеріал також доступний українською
06.03.2023, 18:10
Совместная закупка боеприпасов для Украины. Министры ЕС соберутся для обсуждения - Фото
Украинский военный подает снаряды (Фото: 24 ОМБр имени короля Даниила)

Министры обороны Евросоюза на этой неделе начнут обсуждать план совместной закупки боеприпасов для Украины, а утвердить его могут на саммите лидеров ЕС до конца месяца, сообщило агентство Reuters.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

Ханно Певкур, министр обороны Эстонии – страны, которая инициировала разработку плана, рассказал, что в среду министры соберутся на встречу в Стокгольме и попытаются найти политический консенсус относительно перехода на совместные закупки боеприпасов.

План, который обсудят министры обороны ЕС в Стокгольме, состоит из трех частей:

→ во-первых, странам-членам будет предложено немедленно передать Украине боеприпасы из собственных арсеналов в обмен на возмещение из Европейского фонда мира. ЕС готов выделить на это 1 млрд евро, хотя сумма остается предметом дискуссий.

→ вторая часть плана – это ускоренная процедура подписания контрактов с производителями 155-мм снарядов в странах Евросоюза и Норвегии. Заказы должны быть достаточно большими, чтобы промышленность была заинтересована в наращивании своих производственных мощностей. Сколько именно снарядов нужно заказать, тоже обсуждается. Эстония предлагала приобрести за полгода 1 млн снарядов на сумму 4 млрд евро.

→ третья часть предполагает использование денег Евросоюза, чтобы помочь европейским оружейным компаниям увеличить мощности и эффективность в длительной перспективе.

И хотя основные положения плана все еще остаются предметом дебатов, он может быть реализован достаточно быстро. По словам одного из собеседников агентства, уже к концу недели несколько стран ЕС намерены подписать так называемое проектное соглашение, а первые контракты будут согласованы примерно в конце апреля.

Чиновники Евросоюза пока сосредоточились на идее закупки артиллерийских снарядов, а не вооружения, потому что Украина определила их как особо насущную потребность. К тому же их проще производить, чем сложное оружие.

Если переговоры в Стокгольме пройдут успешно, министры иностранных дел и обороны могут согласовать план 20 марта, а лидеры ЕС – утвердить на саммите на той же неделе.

  • В феврале 2023 года Эстония предложила странам ЕС совместно инвестировать 4 млрд евро на закупку 1 млн боеприпасов для Украины.
  • Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель призвал страны ЕС поделиться с Украиной боеприпасами из своих арсеналов.
  • ЕС планирует резко увеличить производство боеприпасов, прежде всего для Украины: в Еврокомиссии озвучили план из трех компонентов.

Читайте также: Резников просит ЕС о 250 000 снарядах в месяц, чтобы бить по врагу втрое больше – FT

Андрій Водяний
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
боеприпасы война евросоюз
Еще по теме

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 