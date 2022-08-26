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Союзники помогут защищать небо Словакии. Она планирует отдать свои МиГ-29 Украине

Цей матеріал також доступний українською
26.08.2022, 14:14
Союзники помогут защищать небо Словакии. Она планирует отдать свои МиГ-29 Украине - Фото
МиГ-29 (Фото: EPA)

27 августа на авиабазе Кухыня в Малацком (Словакия) министры обороны Словакии, Польши и Чехии подпишут декларацию о защите словацкого неба. Об этом сообщает польское правительство.

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Подписание соглашения и совместное заявление министров обороны Польши, Чехии и Словакии о взаимных обязательствах по защите воздушного пространства Словацкой Республики состоится во время международного авиасалона Slovak International Air Fest 2022.

Как отмечается, в соглашении о взаимных обязательствах по охране воздушного пространства Словакии Польша и Чехия заявят, что предоставят необходимые силы для оперативного реагирования на возможные нарушения воздушного пространства Словакии с 1 сентября 2022-го до 31 декабря 2023 года.

"Декларация укрепляет союзническое сотрудничество перед лицом вооруженной агрессии России против Украины", – говорится в сообщении.

  • 25 июля министр обороны Ярослав Надь сказал, что Словакия открыта для переговоров о передаче Украине своего флота из 11-ти истребителей МиГ-29. Страна перестанет их эксплуатировать с конца августа и рассчитывает, что с начала сентября польские и чешские самолеты закроют небо Словакии. 
  • 18 августа сообщалось, что правительство Словакии твердо намерено передать Украине истребители МиГ-29, даже несмотря на то, что это неоднозначно воспринимается избирателями.
  • Российские МиГ-29 в Словакии заменят на 14 истребителей F-16, но первые американские самолеты прибудут в страну не раньше начала 2024 года.
Наталия Медведева
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польша словакия чехия истребитель миг-29
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