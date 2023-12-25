Создание Корпуса морской пехоты уже на завершающем этапе: будут новые бригады и батальоны

В ВМС рассказали, кто войдет в Корпус морской пехоты, и какими будут задачи структуры

Фото - Офіс президента

Формирование Корпуса морской пехоты, о создании которого было объявлено президентом Владимиром Зеленским в мае этого года, уже на завершающем этапе. Планируется создание нескольких новых боевых бригад и батальонов. Об этом объявило Командование морской пехоты ВМС ВСУ.

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Военные отметили, что эта структура позволит более эффективно применять подчиненные подразделения в обороне государства: планировать операции, управлять силами, обеспечивать их как в наступлении, так и в обороне.

Разработаны несколько проектов организационно-штатной структуры – недавно был утвержден один из них. С мая проводилась работа по созданию и комплектованию новых воинских частей, отметили в ВМС.

Ожидается, что Корпус морской пехоты будет предназначен для выполнения тактических, оперативно-тактических задач в составе оперативной (оперативно-стратегической) группировки или самостоятельно. То есть Корпус морской пехоты с соответствующим комплектом войск или сил будет способен самостоятельно сформировать оперативно-тактическую группировку войск для ведения операций на приморском направлении.

Среди основных задач Корпуса в ВМС назвали осуществление планирования, применения и обеспечения подчиненных войск в соответствии со стандартами НАТО. Также это проведение наступательных (штурмовых, десантных) действий в акваториях (бассейнах) рек и водохранилищ во взаимодействии с подразделениями ВМС, оборона важных береговых объектов и участков побережья.

В состав Корпуса войдут отдельные бригады морской пехоты и отдельные артиллерийские бригады, а также другие боевые подразделения и подразделения обеспечения.

"Более того, планируется создание еще нескольких боевых бригад и батальонов морской пехоты, но пока мы не можем рассказать об этом более подробно", – сказано в сообщении.

Ожидается, что командование морской пехоты тоже трансформируется – орган управления войдет в состав командования ВМС как структурное подразделение. На командование будут возложены функции генерации – в частности, это определение требований к способностям подчиненных сил, определение потребности в ресурсах, необходимых для надлежащего выполнения задач. Также командование будет осуществлять стратегическое планирование применения и развития воинских частей морской пехоты, технического обеспечения, подготовки и прочего.

В ВМС добавили, что "морская пехота станет еще более мощной силой в борьбе с российскими оккупантами".