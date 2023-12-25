Створення Корпусу морської піхоти вже на завершальному етапі: будуть нові бригади й батальйони
Формування Корпусу морської піхоти, про створення якого було оголошено президентом Володимиром Зеленським у травні цього року, наразі вже на завершальному етапі. Планується створення декількох нових бойових бригад та батальйонів. Про це оголосило Командування морської піхоти ВМС ЗСУ.
Військові зазначили, що ця структура дозволить ефективніше застосовувати підпорядковані підрозділи в обороні держави: планувати операції, управляти силами, забезпечувати їх як у наступі, так і в обороні.
Розроблено декілька проєктів організаційно-штатної структури – нещодавно було затверджено один із них. З травня проводилась робота щодо створення та комплектування нових військових частин, зазначили у ВМС.
Очікується, що Корпус морської піхоти буде призначено для виконання тактичних, оперативно-тактичних завдань у складі оперативного (оперативно-стратегічного) угруповання або самостійно. Тобто Корпус морської піхоти з відповідним комплектом військ або сил буде спроможний самостійно сформувати оперативно-тактичне угруповання військ для ведення операцій на приморському напрямку.
Серед основних завдань Корпусу у ВМС назвали здійснення планування, застосування та забезпечення підпорядкованих військ згідно зі стандартами НАТО. Також це проведення наступальних (штурмових, десантних) дій в акваторіях (басейнах) річок та водосховищ у взаємодії з підрозділами ВМС, оборона важливих берегових об’єктів та ділянок узбережжя.
До складу Корпусу увійдуть наявні окремі бригади морської піхоти та окремі артилерійські бригади, а також інші бойові підрозділи та підрозділи забезпечення.
"Більше того, планується створення ще декількох бойових бригад та батальйонів морської піхоти, але поки що ми не можемо розповісти про це детальніше", – йдеться в повідомленні.
Очікується, що командування морської піхоти теж зазнає трансформації – орган управління увійде до складу командування ВМС як структурний підрозділ. На командування будуть покладені функції генерації – зокрема, це визначення вимог до спроможностей підпорядкованих сил, визначення потреби в ресурсах, необхідних для належного виконання завдань. Також командування здійснюватиме стратегічне планування застосування та розвитку військових частин морської піхоти, технічного оснащення, підготовки, забезпечення тощо.
У ВМС додали, що "морська піхота стане ще більш потужною силою у боротьбі з російськими окупантами".
- 23 травня Зеленський оголосив, що ухвалено рішення значно збільшити потенціал української морської піхоти – створити Корпус морської піхоти.
- Командувач ВМС Олексій Неїжпапа пояснив, що створення Корпусу необхідне для проведення морпіхами повноцінних операцій. Це мають бути підрозділи, "які здатні і вгризтися в узбережжя, захопити плацдарм, просуватися вглиб захопленої території".