Створення Корпусу морської піхоти вже на завершальному етапі: будуть нові бригади й батальйони

У ВМС розповіли, хто увійде до Корпусу морської піхоти і якими будуть завдання структури

Фото - Офіс президента

Формування Корпусу морської піхоти, про створення якого було оголошено президентом Володимиром Зеленським у травні цього року, наразі вже на завершальному етапі. Планується створення декількох нових бойових бригад та батальйонів. Про це оголосило Командування морської піхоти ВМС ЗСУ.

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Військові зазначили, що ця структура дозволить ефективніше застосовувати підпорядковані підрозділи в обороні держави: планувати операції, управляти силами, забезпечувати їх як у наступі, так і в обороні.

Розроблено декілька проєктів організаційно-штатної структури – нещодавно було затверджено один із них. З травня проводилась робота щодо створення та комплектування нових військових частин, зазначили у ВМС.

Очікується, що Корпус морської піхоти буде призначено для виконання тактичних, оперативно-тактичних завдань у складі оперативного (оперативно-стратегічного) угруповання або самостійно. Тобто Корпус морської піхоти з відповідним комплектом військ або сил буде спроможний самостійно сформувати оперативно-тактичне угруповання військ для ведення операцій на приморському напрямку.

Серед основних завдань Корпусу у ВМС назвали здійснення планування, застосування та забезпечення підпорядкованих військ згідно зі стандартами НАТО. Також це проведення наступальних (штурмових, десантних) дій в акваторіях (басейнах) річок та водосховищ у взаємодії з підрозділами ВМС, оборона важливих берегових об’єктів та ділянок узбережжя.

До складу Корпусу увійдуть наявні окремі бригади морської піхоти та окремі артилерійські бригади, а також інші бойові підрозділи та підрозділи забезпечення.

"Більше того, планується створення ще декількох бойових бригад та батальйонів морської піхоти, але поки що ми не можемо розповісти про це детальніше", – йдеться в повідомленні.

Очікується, що командування морської піхоти теж зазнає трансформації – орган управління увійде до складу командування ВМС як структурний підрозділ. На командування будуть покладені функції генерації – зокрема, це визначення вимог до спроможностей підпорядкованих сил, визначення потреби в ресурсах, необхідних для належного виконання завдань. Також командування здійснюватиме стратегічне планування застосування та розвитку військових частин морської піхоти, технічного оснащення, підготовки, забезпечення тощо.

У ВМС додали, що "морська піхота стане ще більш потужною силою у боротьбі з російськими окупантами".