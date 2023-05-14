Спасатели показали последствия ночного удара по складу в Тернополе – фото

Государственная служба чрезвычайных ситуаций опубликовала фотографии с тушения пожара, возникшего после ночного удара России по складу в Тернополе.

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По словам главы Тернопольской обладминистрации, пожар после обстрела тушили всю ночь более 80 пожарных с помощью 18 машин.

В ночь на 14 мая Россия дважды атаковала Украину с воздуха. Целью обоих ударов оказалась Тернопольская область.

По данным ГСЧС, около 22:35 враг нанес ракетный удар по городу Тернополь. Обломки ракеты попали в складские помещения, что привело к пожару.

Подразделениям ГСЧС Украины в Тернопольской области удалось потушить пожар. Два человека получили ранения.

Около 05:00 город россияне повторно атаковали город. В результате взрывов, предположительно, от обломков ракеты, были повреждены гражданские здания и автомобили.

Силы противовоздушной обороны Украины в ночь на 14 мая уничтожили 25 беспилотников и три крылатых ракеты.

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