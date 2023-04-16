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Спасательные работы в Славянске закончены, найдены тела 15 погибших от ракетного удара РФ

Цей матеріал також доступний українською
16.04.2023, 21:59
Спасательные работы в Славянске закончены, найдены тела 15 погибших от ракетного удара РФ - Фото
Результы ракетного обстрела Славянска (Фото - Telegram Павло Кириленко)

Число погибших от ракетного удара РФ по Славянску достигло 15 человек, спасательные работы на местах попаданий закончены. Об этом сообщил в Telegram глава Донецкой ОГА Павел Кириленко.

Кириленко сообщил, что по уточненным данным из-под завалов жилой пятиэтажки извлекли 15 человек – пятерых (в том числе 14-летнюю девочку) удалось спасти, десять человек (в их числе двухлетний мальчик) погибли.

Итого жертвами российской ракетной атаки 14 апреля по Славянску стали 39 человек, из которых 15 погибли и 24 были ранены. 

  • 14 апреля Россия обстреляла Славянск восемью ракетами С-300, были попадания в жилые дома. Погиб двухлетний ребенок. Ударом повредили пять многоэтажек, пять частных домов, школу, базу отдыха, админздание, магазин, хозяйственный центр и 12 автомобилей.

Читайте также: Удар по Славянску. Появилось видео первых минут обстрела с нагрудных камер патрульных

Сергій Бережний
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