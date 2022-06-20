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Спецпредставитель ЕС: Я видел братские могилы в Буче и Ирпене, преступники должны ответить

Цей матеріал також доступний українською
20.06.2022, 01:52
Спецпредставитель ЕС: Я видел братские могилы в Буче и Ирпене, преступники должны ответить - Фото
Имон Гилмор (Фото: Twitter/EamonGilmore)

19 июня в Украину приехал специальный представитель Европейского союза по правам человека Имон Гилмор, он посетил Ирпень и Бучу. Об этом Гилмор написал в Twitter и сообщила Нацполиция.

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"Сегодня в Буче и Ирпене я видел братские могилы жертв агрессивной войны России, разговаривал с местным священником, который их знал, и стоял в разбомбленном торговом центре. Военные преступления и те, кто их совершает, должны быть привлечены к ответственности", – написал Гилмор.

Как отметили в Нацполиции, визит Гилмора продлится несколько дней.

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Наталия Медведева
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Имон Гилмор военные преступления ирпень буча
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