Спецпредставитель ЕС: Я видел братские могилы в Буче и Ирпене, преступники должны ответить
20.06.2022, 01:52
Имон Гилмор (Фото: Twitter/EamonGilmore)
19 июня в Украину приехал специальный представитель Европейского союза по правам человека Имон Гилмор, он посетил Ирпень и Бучу. Об этом Гилмор написал в Twitter и сообщила Нацполиция.
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"Сегодня в Буче и Ирпене я видел братские могилы жертв агрессивной войны России, разговаривал с местным священником, который их знал, и стоял в разбомбленном торговом центре. Военные преступления и те, кто их совершает, должны быть привлечены к ответственности", – написал Гилмор.
Как отметили в Нацполиции, визит Гилмора продлится несколько дней.
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