Спецслужбы создали портрет российского оккупанта: кто он и что им движет – инфографика ГУР

Украинские спецслужбы создали портрет российского оккупанта, проанализировав возраст, образование, социальное положение, отношение к командирам. Представитель Главного управления разведки Минобороны Андрей Юсов представил экспериментальное первое социологические исследование российских военнопленных.

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"Понять подробнее, кто такой среднестатистческий оккупант, какой его социальный портрет, его мотивы. Как он видит и воспринимает мир и реальность. И в конце концов, что им в действительности движет", – сказал Юсов.

По его словам, в исследовании добровольно приняли участие и заполнили анкеты 400 респондентов.

Как отмечается, среди российских военнопленных равномерно представлены все возрастные категории, преимущественно это мужчины в возрасте от 26 до 50 лет.

Согласно исследованию, в боевых действиях против Украины участвуют представители практически всех регионов России, а также незаконно мобилизованные на временно оккупированных территориях ОРДЛО и Крыма и контрактники так называемой "народной милиции лнр".

Высшее образование среди всех респондентов имеют только 10,9%. 57,7% опрошенных имеют среднее специальное образование, 19,2% закончили только среднюю школу, 12,2% не получили и среднего образования.

Женаты 33% и 14% находятся в гражданском браке. Почти 40% российских военнопленных имеют детей в возрасте до 14 лет.

Почти 90% опрошенных попали в армию России в 2022 году, 30 % из них в промежуток между 1 января и 24 февраля 2022 года, в основном это характерно для незаконно мобилизованных жителей ОРДЛО. 59% попали на службу после 24 февраля 2022 года.

40% опрошенных отметили, что попали в плен добровольно, что свидетельствует о низком моральном духе врага.

60% опрошенных оценивая личные качества своих командиров по пятибальной шкале ставят им самую низкую оценку – 1.

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Наталія Медведєва

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