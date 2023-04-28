Спецтрибунал по агрессии России: в число учредителей вошла Северная Македония – Кулеба

Северная Македония стала 36-й страной, которая присоединилась к работе по созданию Специального трибунала по агрессии России. Об этом сообщил в Twitter глава МИД Дмитрий Кулеба.

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"Северная Македония стала 36-й страной, присоединившейся к созданию Специального трибунала по делу об агрессии против Украины. Я ценю, что наши македонские друзья присоединились к нашей борьбе за справедливость. Поддержка Специального трибунала продолжает набирать обороты", – написал Кулеба.

19 января 2023 года Европарламент проголосовал за трибунал для Путина и Лукашенко.

17 марта МУС выдал ордер на арест Путина и детского омбудсмена РФ Марии Львовой-Беловой за депортацию детей из Украины. Выданный в Гааге ордер – пожизненный.

19 марта Госдеп США поддержал создание спецтрибунала по преступлению агрессии России против Украины.

Сергій Бережний

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