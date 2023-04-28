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Спецтрибунал по агрессии России: в число учредителей вошла Северная Македония – Кулеба

Цей матеріал також доступний українською
28.04.2023, 20:18
Спецтрибунал по агрессии России: в число учредителей вошла Северная Македония – Кулеба - Фото
Празднование Дня Независимости Украины в Скопье, столице Северной Македонии в 2022 году (Фото - EPA)

Северная Македония стала 36-й страной, которая присоединилась к работе по созданию Специального трибунала по агрессии России. Об этом сообщил в Twitter глава МИД Дмитрий Кулеба.

"Северная Македония стала 36-й страной, присоединившейся к созданию Специального трибунала по делу об агрессии против Украины. Я ценю, что наши македонские друзья присоединились к нашей борьбе за справедливость. Поддержка Специального трибунала продолжает набирать обороты", – написал Кулеба.

Фото – скриншот
Сергій Бережний
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дмитрий кулеба северная македония преступление агрессии спецтрибунал
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