Спикер Джонсон: Республиканцы готовы выполнять задачи Трампа, теперь мы более подготовлены

Майк Джонсон заявил, что "нельзя терять время", прежде чем начнется работа над программой Трампа "Америка превыше всего"

Майк Джонсон (Фото: ЕРА/WILL OLIVER)

Спикер Палаты представителей Майк Джонсон заявил, что республиканцы "готовы выполнять" новую программу избранного президента США Дональда Трампа, настаивая, что они будут "более подготовлены", чем во время его первой каденции. Об этом сообщает Associated Press.

Джонсон заявил, что "нельзя терять время", прежде чем начнется работа над программой Трампа "Америка превыше всего", которая предусматривает защиту южной границы, демонстрацию силы на мировой арене и прекращение "радикальной гендерной идеологии".

Он ожидает, что республиканцы возглавят объединенное правительство, хотя о контроле над Палатой представителей еще рано говорить, пишет AP.

"Мы верим, что можем стать наиболее результативным Конгрессом современной эпохи. Мы буквально должны исправить почти каждый показатель государственной политики", – заявил спикер Палаты представителей.

По прогнозам Decision Desk HQ, республиканцы получат минимум 218 мест, что обеспечит им большинство в Палате представителей. Это позволит Республиканской партии получить полный контроль над Вашингтоном, когда Трамп вернется в Белый дом.