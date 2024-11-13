Спікер Джонсон: Республіканці готові виконувати завдання Трампа, тепер ми більш підготовлені

Майк Джонсон заявив, що "не можна гаяти часу", перш ніж почнеться робота над програмою Трампа "Америка понад усе"

Майк Джонсон (Фото: ЕРА/WILL OLIVER)

Спікер Палати представників Майк Джонсон заявив, що республіканці "готові виконувати" нову програму обраного президента США Дональда Трампа, наполягаючи, що вони будуть "більш підготовленими", ніж під час його першої каденції. Про це повідомляє Associated Press.

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Джонсон заявив, що "не можна гаяти часу", перш ніж почнеться робота над програмою Трампа "Америка понад усе", яка передбачає захист південного кордону, демонстрацію сили на світовій арені та припинення "радикальної гендерної ідеології".

Він очікує, що республіканці очолять об'єднаний уряд, хоча про контроль над Палатою представників ще рано говорити, пише AP.

"Ми віримо, що можемо стати найбільш результативним Конгресом сучасної епохи. Ми буквально повинні виправити майже кожен показник державної політики", – заявив спікер Палати представників.

За прогнозами Decision Desk HQ, республіканці здобудуть мінімум 218 місць, що забезпечить їм більшість у Палаті представників. Це дозволить Республіканській партії отримати повний контроль над Вашингтоном, коли Трамп повернеться до Білого дому.