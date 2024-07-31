Спикер парламента Грузии: Иран не является соучастником войны в Украине

Отвечать на вопрос, поставляет ли Иран России беспилотники для войны против Украины, Шалва Папуашвили не стал

Шалва Папуашвили (Фото: пресс-служба политика)

Спикер грузинского парламента Шалва Папуашвили считает, что Иран не является соучастником российско-украинской войны. Об этом он заявил на брифинге 30 июля, передает Грузия Online.

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Премьер Грузии Ираклий Кобахидзе накануне прибыл в Тегеран на церемонию инаугурации нового президента Ирана Масуда Пезешкиана.

У Папуашвили спросили, не создает ли проблем построения тесных связей со страной, являющейся соучастником войны.

"Иран не является соучастником какой-либо войны, по крайней мере этой. Я не знаю, откуда вы это взяли",- сказал он.

Относительно грузино-иранских отношений, говорит спикер парламента, у стран есть "историко-дипломатические отношения, основанные как на уважении, так и на культурных связях между народами, а также выражающие отношение нашего народа к процессам, которые могут происходить в виде той же инаугурации".

Отвечать на вопрос, поставляет ли Иран России беспилотники для войны против Украины, Папуашвили не стал.

13 июля новый президент Ирана Пезешкиан в колонке для Tehran Times заявил, что Тегеран при его руководстве сохранит стабильные взаимоотношения с Россией, а также стремится к миру для "россиян и украинцев".

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