Спікер парламенту Грузії: Іран не є співучасником війни в Україні

Відповідати на запитання, чи постачає Іран Росії безпілотники для війни проти України, Шалва Папуашвілі не став

Шалва Папуашвілі (Фото: пресслужба політика)

Спікер грузинського парламенту Шалва Папуашвілі вважає, що Іран не є співучасником російсько-української війни. Про це він заявив на брифінгу 30 липня, передає Грузія Online.

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Прем'єр Грузії Іраклій Кобахідзе напередодні прибув до Тегерана на церемонію інавгурації нового президента Ірану Масуда Пезешкіана.

У Папуашвілі запитали, чи не створює проблем побудова тісних зв'язків із країною, яка є співучасником війни.

"Іран не є співучасником будь-якої війни, принаймні цієї. Я не знаю, звідки ви це взяли", – сказав він.

Щодо грузинсько-іранських відносин, каже спікер парламенту, у країн є "історико-дипломатичні відносини, які засновані як на повазі, так і на культурних зв'язках між народами, а також виражають ставлення нашого народу до процесів, які можуть відбуватися у вигляді тієї ж інавгурації".

Відповідати на запитання, чи постачає Іран Росії безпілотники для війни проти України, Папуашвілі не став.

13 липня новий президент Ірану Пезешкіан у колонці для Tehran Times заявив, що Тегеран за його керівництва збереже стабільні взаємовідносини з Росією, а також прагне миру для "росіян та українців".

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