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Спикер Сейма Латвии посетит линию разграничения на Донбассе

17.05.2021, 15:47
Спикер Сейма Латвии посетит линию разграничения на Донбассе - Фото
Фото со страницы Мурниеце в Facebook

Спикер Сейма Латвии Инара Мурниеце отправится на линию разграничения на Донбассе. Об этом сообщается на сайте латвийского парламента.

Мурниеце прибыла с визитом в Киев, где уже встретилась со своим украинским коллегой Дмитрием Разумковым.

Глава Сейма также в среду, 19 мая, посетит территорию Донецкой области, пострадавшую в результате российской агрессии. Там она встретится с руководством региона в Краматорске и передаст гуманитарную помощь.

"Три года назад я впервые посетила восток Украины. Я никогда не забуду этого визита. Увиденное поразило меня: я увидела руины, я увидела последствия военных действий, а с другой стороны я увидела очень мужественных людей, защищающих свою территорию и свою страну", – рассказала Мурниеце.

Она также подчеркнула, что Латвия полностью поддерживает стремление Украины к евроатлантлической интеграции.

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Оксана Житнюк
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Донбасс авдеевка Латвия линия разграничения спикер сейма Дмитрий Разумков Инара Мурниеце
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