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"Сплошное пепелище". Поселок Новоселовское возле Сватово прекратил существование – видео

Цей матеріал також доступний українською
06.02.2023, 16:49
Фото: Луганская ОВА

Поселок Новоселовское, расположенный в Луганской области неподалеку от Сватово, полностью уничтожен в результате боевых действий. Там не осталось ни людей, ни целых зданий, сообщила в понедельник Луганская областная администрация.

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В январе российский снайпер застрелил последнюю жительницу Новоселовского.

"В населенном пункте не уцелела ни одно здание, все разбито вражескими снарядами. Сплошное пепелище", – прокомментировали видео в Луганской ОВА.

Новоселовское освободили от российской оккупации в декабре 2022 года. Оно расположено на трассе, ведущей из свободного Купянска к оккупированному Сватово.

Андрій Водяний
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война луганская область сватово новоселовское
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