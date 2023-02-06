"Сплошное пепелище". Поселок Новоселовское возле Сватово прекратил существование – видео
06.02.2023, 16:49
Фото: Луганская ОВА
Поселок Новоселовское, расположенный в Луганской области неподалеку от Сватово, полностью уничтожен в результате боевых действий. Там не осталось ни людей, ни целых зданий, сообщила в понедельник Луганская областная администрация.
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В январе российский снайпер застрелил последнюю жительницу Новоселовского.
"В населенном пункте не уцелела ни одно здание, все разбито вражескими снарядами. Сплошное пепелище", – прокомментировали видео в Луганской ОВА.
Новоселовское освободили от российской оккупации в декабре 2022 года. Оно расположено на трассе, ведущей из свободного Купянска к оккупированному Сватово.
- В конце января Генштаб ВСУ сообщил, что оккупанты эвакуируют семьи российских военных из Луганска в РФ.
- Север Луганской области называют возможным направлением следующего большого наступления как украинской армии, так и российских оккупантов.
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