Вооруженные Силы Украины освободили Новоселовское Сватовского района Луганской области. Спецподразделение Главного управления разведки Минобороны Kraken опубликовало видео штурма поселка.
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Военные заявляют, что штурмовые группы подразделения при поддержки артиллерии и тяжелой техники, а также вместе с бойцами 92-й отдельной механизированной бригады осуществили огневой налет на Новоселовское.
В ходе штурма противник был выбит из населенного пункта, россияне понесли потери в техники и личном составе, часть оккупантов была взята в плен.
На сегодняшний день украинские воины полностью контролируют Новоселовское.
- В Генштабе заявили, что Вооруженные Силы Украины ведут наступление в районе Кременной и продвинулись на 2,5 км.
- Британская разведка сообщила, что оккупанты построили обширную оборонительную линию в Кременной, так как ее район имеет важное логистическое значение.
- В Восточной группировке войск ВСУ заявляли, что официально сообщат о ситуации вокруг Кременной, когда будет результат.
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