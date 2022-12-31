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ВСУ освободили Новоселовское в Луганской области. Как выглядел штурм поселка — видео видео

Цей матеріал також доступний українською
31.12.2022, 10:22
Бойцы ВСУ во время штурма Новоселовского (Фото: скриншот видео)
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Вооруженные Силы Украины освободили Новоселовское Сватовского района Луганской области. Спецподразделение Главного управления разведки Минобороны Kraken опубликовало видео штурма поселка.

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Военные заявляют, что штурмовые группы подразделения при поддержки артиллерии и тяжелой техники, а также вместе с бойцами 92-й отдельной механизированной бригады осуществили огневой налет на Новоселовское.

В ходе штурма противник был выбит из населенного пункта, россияне понесли потери в техники и личном составе, часть оккупантов была взята в плен.

На сегодняшний день украинские воины полностью контролируют Новоселовское. 

Карта: deepstatemap.live

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Дмитро Гриниченко
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