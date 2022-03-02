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Спустя 104 года. Под Крутами повторился бой украинцев и россиян, у оккупантов – потери

Цей матеріал також доступний українською
02.03.2022, 22:33
Спустя 104 года. Под Крутами повторился бой украинцев и россиян, у оккупантов – потери - Фото
Разбитая техника оккупантов в Крутовской ОТГ (скриншот из видеозаписи)

Вчера, 1 марта, в Украине повторился бой под Крутами – спустя более 100 лет после героического подвига украинских курсантов. Об этом сообщает пресс-служба Территориальной обороны ВСУ.

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Тероборона сообщает, что под Крутами Черниговской области 1 марта состоялся бой Вооруженных Сил Украины и Теробороны с российской армией. По словам жителей общины, после боя трупы почти 200 российских солдат и офицеров собирали по всей округе и на двух КАМАЗах увезли в сторону Сумской области.

"Через 104 года украинцы и россияне сражались снова. На этот раз российская армия потерпела здесь ошеломляющее поражение", – сказано в сообщении.

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Оксана Житнюк
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война круты тероборона
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