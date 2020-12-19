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Спустя день после назначения. В Раде появился проект постановления об увольнении Шкарлета

19.12.2020, 19:30
Спустя день после назначения. В Раде появился проект постановления об увольнении Шкарлета - Фото
Сергей Шкарлет (Фото: пресс-служба МОН)

Вчера, 18 декабря, на сайте Верховной Рады появился проект постановления № 4525 об увольнении Сергея Шкарлета с должности министра образования и науки. Его инициаторами стали депутаты фракций Евросолидарность и Голос.

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Текста постановления пока нет на сайте, но в Facebook его опубликовал автор проекта Владимир Арьев, депутат от Европейской солидарности.

В пояснительной записке сказано, что постановление необходимо принять в связи с "неудовлетворительной деятельностью министра образования и науки Сергея Шкарлета, назначенного на эту должность 17 декабря 2020 года".

За время пребывания Шкарлета на должности и.о. главы МОН показатели госдеятельности в образовательной сфере ухудшились, а в июне 2020 года была публикована информация о плагиате в его научных трудах, говорится в документе.

"Научный комитет Нацсовета по развитию науки считает, что министром образования должен быть человек с безупречной репутацией и опытом работы, который будет пользоваться уважением образовательной и научной общественности, а также активно продолжит начатые реформы", – отметили инициаторы проекта.

Дополнительно, в записке было указано, что голосование за Шкарлета, вероятно, было не персональным (что является нарушением регламента Рады – ред.), а партнеры из Евросоюза обратили внимание на сворачивание проведенной ранее реформы госслужбы в министерстве образования.

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Дарья Мостовая
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