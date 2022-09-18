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Среди российских оккупантов происходит все больше конфликтов – ГУР

Цей матеріал також доступний українською
18.09.2022, 17:07
Среди российских оккупантов происходит все больше конфликтов – ГУР - Фото
Боевики гибридной армии РФ на Донбассе (Фото: Александр Ермоченко/ЕРА)

Среди российских оккупантов происходит все больше конфликтов из-за разного отношения к ним командования войск РФ и внутренних разногласий. Об этом сообщает пресс-служба Главного управления разведки Минобороны.

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По данным ГУР, один из батальонов так называемого "Союза добровольцев Донбасса" понес большие потери во время боев близ Авдеевки. Подразделение доставило своих раненых в госпиталь в Ростов-на-Дону. Однако, персонал госпиталя отказался оказывать медицинскую помощь раненым из-за отсутствия у подразделения статуса регулярного вооруженного формирования. Ведь "Союз добровольцев Донбасса" был создан по программе добровольной мобилизации БАРС – боевого армейского резерва. Во всех подобных случаях врачи ссылаются на прямое указание командования.

Также, по информации разведки, назревает конфликтная ситуация между представителями ВС РФ и "мобилизованными с территории ЛДНР". При отступлении, говорят в разведке, россияне бросали "мобилизованных" на позициях без поддержки и помощи. Из-за этого потери в подразделениях иногда достигали 100% личного состава.

Среди личного состава оккупационного контингента обсуждается информация о потерях, которые понесла РФ в ходе бегства. В частности, о том, что на территории Харьковской области ими было оставлено более 200 единиц военной техники, в том числе танки Т-72Б3М, Т-80БВМ, Т-80УЭ, БМП-2, САУ и автомобили. При этом отмечается, что наибольшее количество техники оставлено в районе Балаклеи на территории ремонтной базы.

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Вадим Ребрина
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война разведка гур минобороны
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