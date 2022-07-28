Срочник Нацгвардии сбил из ПЗРК шесть самолетов и ракету российских оккупантов — НГУ
28.07.2022, 14:06
Срочник Нацгвардии с ПЗРК (Фото: пресс-служба НГУ)
Солдат срочной службы Национальной гвардии сбил шесть самолетов и ракету российских оккупантов из переносного зенитно-ракетного комплекса. Об этом сообщил представитель НГУ Алексей Надточий.
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По его словам, срочник Нацгвардии 16 июля сбил крылатую ракету россиян, а 17 июля — самолет Су-25. Всего на счету военнослужащего семь воздушных целей: шесть самолетов и одна ракета.
Он отметил, что НГУ также выполняет задачи внутри Украины по стабилизации территориальной обороны и охране важных объектов.
- Нацгвардия рассказывает о боевых успехах своего военнослужащего-рекордсмена, начиная с конца мая, когда он еще сбил только второй самолет.
- 30 мая в НГУ сообщили, что в Запорожье нацгвардеец-срочник сбил третий за полтора месяца самолет оккупантов. Из ПЗРК "Игла" он уничтожил российский штурмовик СУ-25 "Грач".
- Через неделю после того он сбил еще один самолет, а 14 июля генерал Нацгвардии Алексей Надточий сообщил, что срочник-рекордсмен довел свой счет до пяти самолетов.
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