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Срочник Нацгвардии сбил из ПЗРК шесть самолетов и ракету российских оккупантов — НГУ

Цей матеріал також доступний українською
28.07.2022, 14:06
Срочник Нацгвардии сбил из ПЗРК шесть самолетов и ракету российских оккупантов — НГУ - Фото
Срочник Нацгвардии с ПЗРК (Фото: пресс-служба НГУ)

Солдат срочной службы Национальной гвардии сбил шесть самолетов и ракету российских оккупантов из переносного зенитно-ракетного комплекса. Об этом сообщил представитель НГУ Алексей Надточий. 

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По его словам, срочник Нацгвардии 16 июля сбил крылатую ракету россиян, а 17 июля — самолет Су-25. Всего на счету военнослужащего семь воздушных целей: шесть самолетов и одна ракета. 

Он отметил, что НГУ также выполняет задачи внутри Украины по стабилизации территориальной обороны и охране важных объектов. 

  • Нацгвардия рассказывает о боевых успехах своего военнослужащего-рекордсмена, начиная с конца мая, когда он еще сбил только второй самолет.
  • 30 мая в НГУ сообщили, что в Запорожье нацгвардеец-срочник сбил третий за полтора месяца самолет оккупантов. Из ПЗРК "Игла" он уничтожил российский штурмовик СУ-25 "Грач".
  • Через неделю после того он сбил еще один самолет, а 14 июля генерал Нацгвардии Алексей Надточий сообщил, что срочник-рекордсмен довел свой счет до пяти самолетов.

Читайте также: Жест доброй воли. Оккупанты атаковали сами себя вертолетами, потом сбили свой Ка-52 – ВСУ 

Дмитрий Гриниченко
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