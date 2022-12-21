США: Байден не будет подталкивать Зеленского к переговорам. Его визит – сигнал Путину

Россия не показывает готовности к дипломатии для справедливого мира. Визит президента Владимира Зеленского в Вашингтон будет сигналом для российского диктатора Владимира Путина, что США будут с Украиной столько, сколько нужно. Об этом заявил на брифинге неназванный чиновник Белого дома.

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По его словам, Россия не проявляла интереса к прекращению войны, как и не хотела дипломатии для предотвращения войны.

"Россия могла бы, конечно, закончить войну завтра, уйдя из Украины. Они не выказывают никакого намерения делать это и не намерены серьезно приступать к этому делу. Мы не видим дипломатии, которая привела бы к прекращению войны на справедливых условиях, в ближайшем будущем", – сказал чиновник Белого дома.

Он подчеркнул, что президент США Джо Байден не собирается давить на Зеленского или подталкивать к переговорам. Президент США наоборот намерен работать с Конгрессом и партнерами, чтобы Украина имела наилучшее положение на поле боя и за столом переговоров, когда для них придет время.

"Речь идет о том, чтобы отправить сигнал Путину и миру, что Америка будет рядом с Украиной столько, сколько потребуется. И Путин сильно просчитался в начале этого конфликта, когда предположил, что украинский народ уступит, а НАТО распадется. Он ошибался по обоим этим пунктам; он по-прежнему ошибается насчет нашей выносливости. И это то, что продемонстрирует этот визит", – добавили в Белом доме.

21 декабря Зеленский встретится с Байденом в Вашингтоне и выступит перед Конгрессом. Президент США объявит о пакете помощи почти на $2 млрд, в котором будет батарея ПВО Patriot.

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Марко Сировой

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